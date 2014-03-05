Еще в 2012 году больше двух тысяч тонн буровых шламов обнаружили возле Кирсановского заповедника. Тогда руководство области попросило вывезти эти отходы две нефтекомпании -. Шлам вывезли, но виновных так и не нашли. Сельчане заявляют, что вода и трава загрязнены настолько, что гибнет скот, а сами люди часто подвергаются болезням дыхательных органов. - На этой земле, откуда были следы, что вывозили шлам, там ничего не растет. Ничего! - говорит. - Хотя это был разгар лета. Там ничего не осталось. Меня возмущает, ну, вывезли они, ну, хорошо. То, что просочилось в грунт, весной с талыми водами попали в Урал, а потом попало в наши колодцы и что мы с вами пьем каждый день и то, что мы травимся сами и травим своих детей - это никого не заинтересовало. Между тем, прокуроры заявляют, что уголовные дела по факту были возбуждены и расследуются. В скором времени они будут переданы в суд. - Это не простые дела, сложные дела, - сказал. - По ним необходимо было провести ряд сложных экспертиз, связанных с буровым шламом. Сейчас эти уголовные дела находятся на стадии завершения и в ближайшее время будут направлены в суд. К загрязнению окружающей среды причастны руководство ТОО «УралОйлэндГаз» и непосредственно те, кто транспортируют, - это «МунайАвтотранс».сказал, что подобные сходы граждан будут повторяться, и, в конце концов, наверняка, дадут свой результат.