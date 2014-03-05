Иллюстративное фото с сайта www.group-global.org Иллюстративное фото с сайта www.group-global.org Сегодня в Атырау прошла вторая с начала года ярмарка вакансий свободных мест для трудоспособных инвалидов, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ярмарке приняли участие 39 предприятий и организаций всех форм собственности, которые  представили более 100 свободных рабочих мест. - В основном, трудоспособный контингент инвалидов интересует легкая работа и работа по специальности. Что предлагают работодатели? В основном это работа курьера, делопроизводителя, оператор ЭВМ, диспетчера, секретари, гардеробщики, бармены, официанты, помощники поваров, рабочие по озеленению, - сказала руководитель городского отела координации занятости и социальных программ Нурлы ХАБИЕВА. В ярмарке вакансий приняли участие предприятия ГУ «Атырауская районная эксплуатационная часть, Атырауская городская станция скорой помощи, поликлиники города Атырау № 2, 3, 5, «Зеленстрой», «Атаба», «Дана» и др. - Хотелось бы напомнить, что на первой подобной ярмарке приняли участие 185 человек, трудоустроено было 11 инвалидов. В целом по нашим данным в городе 954 инвалида имеют постоянную работу, 212 зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, - отметила Нурлы ХАБИЕВА. По состоянию на 1 марта 2014 года в Атырау проживает 6363 инвалида, из них 97 - дети до 16 лет.