Иллюстративное фото с сайта vm.ru Иллюстративное фото с сайта vm.ru Военный суд вынес приговор двум сержантам-контрактникам за издевательства над молодыми солдатами, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». По данным военной прокуратуры, инцидент произошел в подразделении военной разведки военной части № 41433 Министерства обороны РК. Как выяснилось, одного из солдат этой части обнаружили в больнице с перебитой почкой. После разговора по душам стало ясно, что причиной стали два сержанта, издевавшиеся над солдатами. Их не только избивали, но и заставляли ползком спускаться по лестнице с пятого на первый этаж. Задержанных привлекли к уголовной ответственности по статье 380 УК РК – «Злоупотребление властью, превышение или бездействие власти с применением насилия. Прокуроры требовали пять лет лишения свободы, но суд учел их раскаяния и семейное положение. В итоге суд приговорил их к двум годам и к так называемому ограничению по службе. Также из их зарплаты ежемесячно будут высчитывать 20% в  доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.