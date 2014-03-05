Иллюстративное фото с сайта opgks.info Иллюстративное фото с сайта opgks.info Лейтенант избивал солдат срочной службы в Атырауской области, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Факт был выявлен в конце января. Проверка показала, что лейтенант пограничной службы заставлял солдат срочной службы бегать в полном обмундировании и с противогазами.. - Лейтенант КНБ РК признался в содеянном и раскаялся. Он также подозревается в избиении солдат срочной службы. В ближайшее время он предстанет перед военным судом, - сказал военный прокурор Западного региона Талгат БЕКБЕРГЕНОВ. Пятеро солдат заявили не только об этом, но и подробностях избиения. Оказалось, что начальник пункта пограничной заставы бил их боксерскими перчатками и ногами. Проверка военных прокуроров показала, что данный инцидент имел место.