До сих пор это был единственный областной центр, в котором отсутствует система горячего водоснабжения, сообщает портал Kyzylorda-news.kz. Аким области Крымбек Кушербаев поручил в течение двух лет обеспечить население области горячей водой. На разработку ТЭО для этого проекта было выделено 45 млн тенге. В результате на сегодня два многоэтажных дома по улице Коркыт ата подключены к системе водоснабжения. "В подвалах двух домов были установлены системы ГВС стоимостью 25 млн тенге. Здесь установлен специальный насос, позволяющий регулировать напор воды; до сих пор из-за слабого напора до верхних этажей домов не всегда доходила вода. Теперь эта проблема решена. По нашим расчетам, 1 кубометр горячей воды будет стоить около 250 тенге", - рассказывает заместитель руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Асылбек Шаменов. В настоящее время воду провели в 5 квартир. Жительница одной из них Бакытгуль Лакбаева счастлива. "Прежде нам приходилось пользоваться "Аристоном", который "съедает" много электричества. Теперь у нас есть горячая вода, и одной тратой стало меньше. К тому же работу провели качественно", - говорит она. Всего в областном центре 584 многоэтажных дома. В рамках данного проекта они будут обеспечены горячей водой в течение двух лет.