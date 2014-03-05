Главным вопросом стала видимость разметки в зимнее время. - Водитель должен ориентироваться на знак «стоп», если не видно разметки. Выявление нарушений на «интеллектуальных» перекрестках полностью ведется в автоматическом режиме. Погрешность данного устройства равна 0,01%. Это значит, что ошибку камеры выдают крайне редко, - прокомментировал Ербол АЛИМБЕКЕРОВ, начальник отдела административной практики УАП ДВД. Владельцы авто задали самые наболевшие вопросы. -Вот, к примеру, если водителю за нарушения ПДД выдают временные права, а он не согласен и оспаривает решение предписания в суде, продлят ли ему права? - задал вопрос-Да, конечно, до решения суда временные водительские права будут продлены в обязательном порядке, - ответил. Поступило множество предложений, по разметке на дорогах на что Талгат АХАЕВ ответил: -Во многих мегаполисах есть такое понятие как «шумовые линии», которые предупреждают водителей о приближении к стоп линии. От нас поступило предложение акиму города Алтаю КУЛЬГИНОВУ о приобретении спецтехники для обновления разметки на дорогах новым методом. Термопластиковая разметка очень удобна, ее износ гораздо меньше, чем у красочных покрытий. Вопрос теперь в выделении материальных ресурсов. Сотрудники дорожной полиции также показали всем желающим работу камер на трех "Умных перекрестках" города в онлайн-режиме. Каждый просмотрел и убедился в правдивости работы, многие оспаривали, что на видео не видно ни светофора, ни знака стоп, но многие и согласились со своими нарушениями. Сотрудники УАП ДВД сказали, что после введения данной системы перекрестков наличие ДТП на данных участках уменьшилось. Подводя итоги встречи замначальника УАП ДВД ЗКО Талгат АХАЕВ сказал, что каждое нарушение надо рассматривать в индивидуальном порядке.