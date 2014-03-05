Иллюстративное фото с сайта moskva.go2all.ru Иллюстративное фото с сайта moskva.go2all.ru Комиссия правительства РФ одобрила законопроект, согласно которому русскоязычным иностранцам станет легче стать гражданами России, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайте кабмина во вторник. Тема получения российского гражданства стала особенно актуальной на фоне беспорядков на Украине, которые привели к смене власти в стране, имеющие признаки государственного переворота. "Предлагается упростить порядок приёма в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, признанных носителями русского языка, при условии отказа от имеющегося гражданства иностранного государства либо отсутствия гражданства иностранного государства", - отмечается в сообщении. В частности, предлагается дополнить российское законодательство и установить порядок причисления иностранцев к носителям русского языка. "Планируется, что признание иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка будет осуществляться по результатам собеседования, проводимого комиссией по признанию иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка", - говорится в пресс-релизе. В частности, законопроект предполагает, что для таких людей в нашу страну будет упрощен и въезд, и получение вида на жительство. Последний документ можно будет получить, минуя существующую стадию обязательного проживания в нашей стране. Кроме этого, рассмотрение заявлений и принятия решений о приеме в гражданство русскоязычных иностранцев будет сокращено до трех месяцев. Проект ФМС будет рассмотрен на заседании кабмина.