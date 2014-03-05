Фото с сайта rus.azattyq.org Фото с сайта rus.azattyq.org Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана проверяет информацию об избиении экс-главы "Казатомпрома" Мухтара Джакишева, отбывающего наказание в колонии АК 159/6 в Карагандинской области. Об этом ИА Новости-Казахстан сообщили в пресс-службе ведомства. "Проводится проверка этой информации, об избиении мы узнали из СМИ, данный сигнал зарегистрирован в книге учета заявлений", - проинформировали в пресс-службе. Информация об избиении Джакишева появилась на странице его дочери в социальной сети. "Хочу довести до сведения всех уважаемых правозащитных организаций, что мой отец, Мухтар Джакишев, осужденный казахскими властями на 14 лет лишения свободы и признанный политическим заключенным, при переводе из колонии под Алматы в колонию АК 159/6 вблизи поселка Долинка, Карагандинской области был жестоко избит администрацией колонии", - говорится в обращении Айгерим Джакишевой в соцсети. По ее информации, Джакишев во время этапирования чувствовал себя плохо, "давление повысилось до критического уровня, и он не раз терял сознание". "Вместо того чтобы оказать ему медицинскую помощь, сотрудники колонии его били, избегая попадания по лицу, чтобы скрыть видимые следы. После чего он был помещен в медицинский блок, чтобы доступ к нему был ограничен. Нам, семье, официально заявили, что у него осложнения хронического пиелонефрита, однако у моего отца никогда не было проблем с почками", - указывается в сообщении. Джакишев был осужден в 2010 году на 14 лет лишения свободы за хищения, неоднократное получение взяток и незаконную продажу урановых месторождений иностранным инвесторам.