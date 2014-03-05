Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости Совет Федерации приступил к подготовке законопроекта, согласно которому российские власти смогут конфисковать имущество, активы и счета американских и европейских компаний, в том числе частных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из авторов законопроекта, сенатора Андрея Клишаса. Право конфискации получит президент и правительство. По словам сенатора, предлагаемые им меры «явно соответствуют европейским стандартам». Свой законопроект сенатор назвал ответом на санкции со стороны США и ЕС, которые они пообещали принять в случае ввода российских войск на Украину. Клишас пояснил, что его закон поможет «защитить наш суверенитет от покушений». Днем ранее президент Владимир Путин пригрозил западным странам, что принятые ими санкции нанесут ущерб обеим сторонам. Российский МИД со своей стороны заявил, что в случает принятия санкций со стороны Вашингтона Москва будет вынуждена ответить, причем «не обязательно зеркально». После решения о вводе войск на Украину западные страны заморозили подготовку к саммиту G8, который должен пройти летом 2014 года в Сочи. Что касается США в частности, то они приостановили военное сотрудничество с Россией, а также пригрозили Москве полной экономической изоляцией. В Евросоюзе приготовились прервать переговоры с российскими властями о визовом режиме и базовом соглашении.