Актюбинский полицейский примет участие в чемпионате мира по джиу-джитсу Профи Файт, который пройдет в апреле этого года в Португалии, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Старший лейтенант Нурхат БЕРДЕНОВ вошел в сборную Казахстана по джиу-джитсу всего пару дней назад, после завоевания бронзы на чемпионате Республики в Костанае. В этом состязании криминалист актюбинского управления внутренних дел в полуфинале уступил чемпиону мира 2013 года Мади ДОСМУХАМЕДОВУ из Алматы. Тренером Нурхата БЕРДЕНОВА является заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира по каратэ Ашим КАЛИ. Также стоит отметить, что чемпионат Республики стал для полицейского первым соревнованием по джиу-джитсу, поскольку этим видом спорта он начал заниматься всего семь месяцев назад. Ранее БЕРДЕНОВ увлекался таэквандо.