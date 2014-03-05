вошел в сборную Казахстана по джиу-джитсу всего пару дней назад, после завоевания бронзы на чемпионате Республики в Костанае. В этом состязании криминалист актюбинского управления внутренних дел в полуфинале уступил чемпиону мира 2013 года Мади ДОСМУХАМЕДОВУ из Алматы. Тренером Нурхата БЕРДЕНОВА является. Также стоит отметить, что чемпионат Республики стал для полицейского первым соревнованием по джиу-джитсу, поскольку этим видом спорта он начал заниматься всего семь месяцев назад. Ранее БЕРДЕНОВ увлекался таэквандо.