Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Иллюстративное фото с сайта www.dailynews.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина нашел 5 бумажных свертков, в которых находилась высушенная марихуана, и положил себе в карман. В тот же день в состоянии наркотического опьянения он сел на рейсовый автобус, чтобы выехать в Самару. По данным Мартукского районного суда, в автобусе он спрятал свертки с марихуаной в перчатку и заложил между сиденьями. В пункте пограничного контроля Жайсан при проведении пограничного досмотра рейсового автобуса между сиденьями были обнаружены эти свертки с наркотиками. В суде подсудимый признал свою вину. Районный суд, учитывая, что совершенное мужчиной преступление относится к категории преступлений средней тяжести, а также, что он ранее не был судим, прекратил производство по делу по нереабилитирующим обстоятельствам. Постановление суда не вступило в законную силу. Айдар БАЙЖАНОВ