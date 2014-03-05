Фото с сайта www.matritca.kz Фото с сайта www.matritca.kz Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на официальный сайт ДБЭКП. В рамках ранее возбужденных уголовных дел в отношении должностных лиц акимата Павлодарской области 4 марта 2014 года задержан бывший аким Павлодарской области АРЫН Ерлан Мухтарович по подозрению в хищении денежных средств, полученных в качестве спонсорской помощи для благоустройства г.Павлодар, а также в получении взяток в особо крупных размерах. В данный момент уголовное дело расследуется.