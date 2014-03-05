50 беременных несовершеннолетних насчитали в ЗКО
Depositphotos Студентки перестали рожать и бросать детей Ранняя половая жизнь для девочек чревата онкологическими заболеваниями, инфекциями, передаваемыми половым путем. Если делают аборт, то никто не даст гарантию, что впоследствии ей удастся забеременеть. Кстати, на аборт подростка нужно письменное согласие родителя. Прерывание беременности проводится медикаментозно, без инструментального вмешательства. - Ранняя половая жизнь, которая заканчивается беременностью, были, есть и будут, - говорить Сара ЕСПАНОВА. - Просто раньше это как-то не афишировалось. Сейчас мы тесно работаем с правоохранительными органами, прокуратурой. Если поступил сигнал о том, что на учет встала несовершеннолетняя девушка, мы аккуратно начинаем работать с ней. Потихонечку начинаем выяснять, что произошло, не было ли это насилием. Сведения передаем в полицию и прокуратуру. При этом мы им сразу говорим, что это дети, что для них это что-то личное, к тому же есть прессинг родителей и может разыграться трагедия. Мы за это тоже очень сильно переживаем. А бывает, что приходит отец ребенка, который говорит, что у них гражданский брак, чтобы его не засудили. Но уже были случаи, когда заводились уголовные дела. Сейчас молодежь меняется, и не в худшую сторону. Они стараются для начала получить образование, чего-то добиться, устроиться в жизни, знают методы предохранения. По словам Сары Такановны, сейчас стало меньше брошенных детей, потому что студентки перестали рожать и бросать своих деток. - В школах мы проводим беседы, но мы не можем сразу давать всю информацию, - продолжает главный детский гинеколог. - Начинаем с личной гигиены, затем про менструации, постарше уже начинаем рассказывать про беременность на примере других. Сразу в лоб говорить, тоже нельзя, дети разные. Вопросы они мне задают, если при этом нет их педагогов, стесняются они. А если их нет, то спрашивают, интересуются, а некоторые говорят: «Я это все знаю, мне мама говорила». Это нас очень радует. Самый благоприятный возраст для половой жизни и беременности врачи считают 20-22 года, когда есть конкретные цели в жизни, определенность и образование. Одними классными часами не обойтись Причину в ранней половой жизни педагоги видят в раннем созревании детей и пропаганде секса в средствах массовой информации. По словам заведующей воспитательным сектором отдела образования г.Уральска Маншук КАРАЕВОЙ, отделом образования проводится пропаганда здорового образа жизни. - В каждой школе, согласно плану, проводятся определенные виды работ, это отдельное половое воспитание среди мальчиков и девочек, - рассказывает Маншук КАРАЕВА. - На встречу с девочками обязательно приглашаются представители здравоохранения. Медики на профессиональном уровне рассказывают о гигиене, ранней половой жизни и методах предохранения. Со стороны учителей, социальных педагогов, психологов идет воспитательная работа в правильном образе жизни, когда нужно начинать половую жизнь, что это такое. И первый вопрос здесь нравственность. Одними классными часами и мероприятиями мы это не сделаем, каковы семейные традиции, каково взаимоотношение между мамой и дочерью. Ранняя половая жизнь есть, скрывать нечего. По словам заведующей сектором, в этом свой отпечаток в первую очередь дают средства массовой информации. - Раньше фильмы делили на взрослые, в кинотеатрах допускали только с 16 лет, или по телевидению был какой-то ценз, - сетует Маншук КАРАЕВА. – Сейчас идет информационная пропаганда секса, даже не любовь показывают, а элементарно просто секс. Это дает отпечаток еще несформировавшемуся человеку. Это же дети, может, что-то они не так усвоили, для некоторых детей это не так актуально, а для других очень интересно. Когда мы проводили аналогию, среди неблагополучных семей ранняя половая жизнь среди несовершеннолетних есть, но в основном она среди вполне благополучных семей. Это, кстати, подтверждают и полицейские. Так, по данным инспекторов отделения ювенальной полиции, в Уральске сейчас на учете стоят 106 детей из так называемых неблагополучных семей. Но среди них не было ни одного случая беременности подростков.