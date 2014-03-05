Иллюстративное фото с сайта prudkov_Shutterstock.com Иллюстративное фото с сайта prudkov_Shutterstock.com В ЗКО на учете стоят 50 беременных подростков. Как рассказали врачи, девочки-подростки сейчас редко идут на аборт, предпочитая рожать. Корреспондент портала «Мой ГОРОД» поговорил с врачами, педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних, и узнал, что ранняя половая жизнь отнюдь не признак неблагополучной семьи. Подросткам просто не хватает внимания родителей. Как рассказала главный внештатный детский гинеколог области Асель МАМБЕТОВА, на сегодняшний день в ЗКО на учете стоят 50 беременных девушек, не достигших 18 лет. - Сейчас такая тенденция, что беременные девочки не идут на аборт, а чаще всего  рожают, - рассказывает Асель МАМБЕТОВА. – Когда выясняется, что девочка забеременела, мы же сразу беседуем с ней. Делать это нужно осторожно, чтобы не вспугнуть ребенка, чтобы они доверились, рассказала свою ситуацию. В последние годы подростки, забеременев, не хотят делать аборт. Некоторые объясняют это тем, что у них с отцом ребенка любовь, мол, дружим 5 лет, другие боятся последствий первого аборта, а третьи и вовсе не могут объяснить причину, но на аборт не идут. - Недавно в Уральске родила девочка, которой еще нет и 14 лет, - рассказала руководитель отдела охраны здоровья матери и ребенка управления здравоохранения ЗКО Сара ЕСПАНОВА. – Семья нормальная, но неполная. Девочку воспитывает один отец. Он работает вахтовым методом. И был в шоке, когда узнал, что его дочь забеременела, написал заявление. Девочка родила, мы сразу вызвали отдел опеки. Аборт она делать не хотела. К тому же ее молодой человек настаивал на том, чтобы она оставила ребенка. А молодому человеку-то всего 15 лет. Вот, с кого спрашивать? Нужны любовь и внимание Между тем, врачи уверяют, что причина ранней половой жизни не только в неблагополучных семьях, где дети предоставлены сами себе. - Нужно воспитание, да мы проводим беседы с детьми, читаем лекции, просим, чтобы девочки-мальчики спрашивали о том, что их сейчас интересует, что волнует, такую же работу проводят и педагоги, но здесь для детей важны свои авторитеты, друзья, подруги, социальные сети, - говорит Асель МАМБЕТОВА. – Подросткам в переломный момент нужна любовь, внимание, тепло родителей, родительское участие в их жизни. Им важно знать, что родителям интересно, чем они занимаются, чтобы именно они рассказывали им о взрослой жизни, подготовили их. Папам сложнее, но мамам просто необходимо подготовить ребенка. Рассказать подрастающей дочери о личной гигиене, затем о менструациях, а затем понемногу рассказывать о половой жизни. Чтобы в трудный момент советчиком ребенку была мама, а не подруга или Интернет. Все, что они не находят в семье, они находят на стороне. Молодые люди дарят подарки, оказывают внимание, и они уверены, что нашли любовь, и поэтому легко соглашаются на секс. По словам врача, конкретного возраста, когда уже нужно разговаривать с ребенком на запретную тему, нет. Каждый ребенок индивидуален, и родителям нужно просто приглядеться к ребенку, посмотреть на его развитие. У некоторых девочек менструальный период начинается в первом классе, а некоторые и в шестом классе представления не имеют, что это. Во всех городских поликлиниках введена единица детского гинеколога. Но врачи и здесь жалуются на мам, которые отпускают девочек к гинекологу одних, или вовсе говорят: «Тебя из школы отведут». По закону врач-гинеколог не имеет права проводить осмотр без разрешения на то одного из родителей. Иллюстративное фото с сайта Depositphotos Иллюстративное фото с сайта
Depositphotos Студентки перестали рожать и бросать детей Ранняя половая жизнь для девочек чревата онкологическими заболеваниями, инфекциями, передаваемыми половым путем. Если делают аборт, то никто не даст гарантию, что впоследствии ей удастся забеременеть. Кстати, на аборт подростка нужно письменное согласие родителя. Прерывание беременности проводится медикаментозно, без инструментального вмешательства. - Ранняя половая жизнь, которая заканчивается беременностью, были, есть и будут, - говорить Сара ЕСПАНОВА. - Просто раньше это как-то не афишировалось. Сейчас мы тесно работаем с правоохранительными органами, прокуратурой. Если поступил сигнал о том, что на учет встала несовершеннолетняя девушка, мы аккуратно начинаем работать с ней. Потихонечку начинаем выяснять, что произошло, не было ли это насилием. Сведения передаем в полицию и прокуратуру. При этом мы им сразу говорим, что это дети, что для них это что-то личное, к тому же есть прессинг родителей и может разыграться трагедия. Мы за это тоже очень сильно переживаем. А бывает, что приходит отец ребенка, который говорит, что у них гражданский брак, чтобы его не засудили. Но уже были случаи, когда заводились уголовные дела. Сейчас молодежь меняется, и не в худшую сторону. Они стараются для начала получить образование, чего-то добиться, устроиться в жизни, знают методы предохранения. По словам Сары Такановны, сейчас стало меньше брошенных детей, потому что студентки перестали рожать и бросать своих деток. - В школах мы проводим беседы, но мы не можем сразу давать всю информацию, - продолжает главный детский гинеколог. - Начинаем с личной гигиены, затем про менструации, постарше уже начинаем рассказывать про беременность на примере других. Сразу в лоб говорить, тоже нельзя, дети разные. Вопросы они мне задают, если при этом нет их педагогов, стесняются они. А если их нет, то спрашивают, интересуются, а некоторые говорят: «Я это все знаю, мне мама говорила». Это нас очень радует. Самый благоприятный возраст для половой жизни и беременности врачи считают 20-22 года, когда есть конкретные цели в жизни, определенность и образование. Одними классными часами не обойтись Причину в ранней половой жизни педагоги видят в раннем созревании детей и пропаганде секса в средствах массовой информации. По словам заведующей воспитательным сектором отдела образования г.Уральска Маншук КАРАЕВОЙ, отделом образования проводится пропаганда здорового образа жизни. - В каждой школе, согласно плану, проводятся определенные виды работ, это отдельное половое воспитание среди мальчиков и девочек, - рассказывает Маншук КАРАЕВА. - На встречу с девочками обязательно приглашаются представители здравоохранения. Медики на профессиональном уровне рассказывают о гигиене, ранней половой жизни и методах предохранения. Со стороны учителей, социальных педагогов, психологов идет воспитательная работа в правильном образе жизни, когда нужно начинать половую жизнь, что это такое. И первый вопрос здесь нравственность. Одними классными часами и мероприятиями мы это не сделаем, каковы семейные традиции, каково взаимоотношение между мамой и дочерью. Ранняя половая жизнь есть, скрывать нечего. По словам заведующей сектором, в этом свой отпечаток в первую очередь дают средства массовой информации. - Раньше фильмы делили на взрослые, в кинотеатрах допускали только с 16 лет, или по телевидению был какой-то ценз, - сетует Маншук КАРАЕВА. – Сейчас идет информационная пропаганда секса, даже не любовь показывают, а элементарно просто секс. Это дает отпечаток еще несформировавшемуся человеку. Это же дети, может, что-то они не так усвоили, для некоторых детей это не так актуально, а для других очень интересно. Когда мы проводили аналогию, среди неблагополучных семей ранняя половая жизнь среди несовершеннолетних есть, но в основном она среди вполне благополучных семей. Это, кстати, подтверждают и полицейские. Так, по данным инспекторов отделения ювенальной полиции, в Уральске сейчас на учете стоят 106 детей из так называемых неблагополучных семей. Но среди них не было ни одного случая беременности подростков.