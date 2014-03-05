Фото с сайта russianarms.mybb.ru Фото с сайта russianarms.mybb.ru Российские военные провели успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь РС-12М" с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области, сообщает телеканал "Россия-24". Пуск был проведен 4 марта в 22:10 по московскому времени. Боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне "Сары-Шаган" в Казахстане (расположен к северо-западу и западу от озера Балхаш в пустыне Бетпак-Дала на территориях Карагандинской и Жамбылской областей - Прим.). Как сообщили в министерстве обороны России, целью стрельб явилась проверка перспективного боевого оснащения межконтинентальных ракет. Западные СМИ отметили, что запуск ракеты произведен на фоне ожесточенной конфронтации между Москвой и Западом по поводу Украины. При этом Agence France-Presse со ссылкой на анонимного сотрудника Пентагона сообщает, что Россия заранее проинформировала США о пуске межконтинентальной ракеты. По словам источника, для американского военного ведомства этот запуск не стал неожиданностью.