Фото с сайта NUR.KZ Фото с сайта NUR.KZ Об этом сообщает телеканал "Астана". Жанель Ахметова, обгоревшая 2 недели назад в селе Косестек Актюбинской области, скончалась. У 33-летней матери шестерых детей не выдержало сердце, сообщает телеканал "Астана". В последние дни, рассказывают родные, она была уже обессиленной. Врачи поддерживали ее обезболивающими препаратами. У Жанель было обожжено 95 процентов кожи. В случившемся родные и близкие пострадавшей обвиняют ее мужа. "Сегодня мама приходила до обеда, была у нее. Врачи ее обрабатывали. Все было нормально. Но она была уже вялой, со слов мамы моей. После маминого ухода, через время сообщили, что Жанель скончалась. Произошла резкая остановка сердца. Врачи боролись за нее. Сейчас ее тело отвезли в морг. Будет судебная экспертиза", - говорит Арина Тлеубаева, двоюродная сестра Ахметовой. Напомним, жительницу села Косестек облили бензином и подожгли. Родственники обвиняют в происшествии мужа погибшей.