- Я был на приеме у акима области Нурлана Аскаровича. В последние годы мы очень тесно сотрудничаем и сегодняшней целью было согласование крупных проектов и планов на этот год. Мы видим, что в области большой потенциал в переработке мяса, есть некоторые вопросы, которые мы сегодня и обсудили, - сказал Гумар РАХИМЖАНОВ. - В 2012 году сельскохозяйственным предприятиям ЗКО мы выдали кредитов на 1 млрд тенге, уже в 2013 году - на сумму свыше 3 миллиардов тенге. В этом и в последующем годах здесь мы будем реализовывать инвестиционные проекты, а именно проекты по переработке мяса КРС. На сегодняшний день ЗКО представлено казахской белоголовой породой. И именно переработку мяса мы видим здесь приоритетной сферой в сельском хозяйстве. В этом году открывается "Батысмаркалам", который будет этим проектом заниматься. Гумар РАХИМЖАНОВ был назначен председателем правления АО «КазАгроФинанс» в октябре 2012 года. Само АО входит в состав Национального управляющего холдинга «КазАгро», который был образован в 2006 году. Холдинг реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».