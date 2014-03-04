Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Иллюстративное фото с сайта www.liter.kz Об этом рассказали в управлении здравоохранения ЗКО. По словам руководителя отдела охраны здоровья матери и ребенка УЗ ЗКО Сары ЕСПАНОВОЙ, с осени нынешнего года начнется вакцинация девочек против рака шейки матки. - Будут вводиться три инъекции, - говорит Сара ЕСПАНОВА. - Почему с осени? Потому что начнем с начала учебного года и должны закончить до ее конца. Прививки будут делать девочкам 11-12 лет. Здесь важный факт: инъекция проводится до первого полового акта, потому что если инъекция делается на фоне инфекций, передающихся половым путем, которые, как правило, переносят многие во время половой жизни, эффекта от этой вакцинации не будет. 26643 стоит одна вакцина против рака шейки матки. Делают инъекцию по схеме, в общем, три прививки. Как стало известно, на вакцинацию из республиканского бюджета выделено 109 млн тенге. Для пациента прививки будут бесплатными. Всего в будущем учебном году медикам нужно будет привить 4107 девочек в возрасте 11-12 лет. По словам Сары ЕСПАНОВОЙ, вакцина апробирована, на территории Казахстана ее  используют уже 7 лет. Кроме того, есть опыт зарубежных стран, таких как Россия и Германия. - Рак шейки матки занимает лидирующую позицию среди онкологии у женщин. На сегодняшний день по области выявлены 72 женщины с диагнозом "рак шейки матки". Из них по скринингу выявлено 19 случаев на 1-2 стадии заболевания. Лучшая профилактика - это проходить осмотры два раза в год, говорят врачи.  