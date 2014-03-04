Фото с сайта nurotan.kz Фото с сайта nurotan.kz Американский деловой журнал Forbes опубликовал список богатейших людей планеты в 2014 году. В рейтинге фигурируют пятеро казахстанцев. Самым богатым из них признан 56-летний бизнесмен Булат Утемуратов. Состояние главы Федерации тенниса Казахстан и бывшего управделами Президента Казахстана журнал оценил в 2,2 миллиарда долларов. В общем списке Forbes Утемуратов занял 796 место. Далее идет чета Кулибаевых - Тимур и Динара Кулибаевы. Они на 988 месте рейтинга. Состояние каждого оценивается в 1,8 миллиарда долларов. На четвертой строчке совладелец крупнейшей в мире добывающий компании ENRC и президент АО "Евразийский банк" Алиджан Ибрагимов. Бизнес-партнер Александра Машкевича и Патоха Шодиева по версии Forbes на март 2014 года обладал состоянием в 1,7 миллиарда долларов (1046 место). Пятое место (1078 место в общем списке) занял бывший председатель корпорации "Казахмыс" Владимир Ким. Собственный капитал бизнесмена журнал оценил в 1,65 миллиарда долларов. По сравнению с предыдущими годами, 53-летний предприниматель заметно сдал позиции. В 2012 году Владимир Ким занимал первое место среди казахстанских богачей с состоянием в 3,5 миллиарда долларов. Булат Утемуратов родился 13 ноября 1957 года в Гурьеве (ныне - Атырау). В 1981 году окончил Институт народного хозяйства в Алматы. После окончания института некоторое время работал там же преподавателем. Женат, имеет троих детей (сыновья Алидар и Ануар, дочь Динара). Отметим, что самым богатым человеком на планете в 2014 году вновь стал один из создателей Microsoft Билл Гейтс. Его состояние Forbes оценил в 76 миллиардов долларов.