Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 23-летний житель Хромтау пришел домой в состоянии алкогольного опьянения и увидел, что родители ругаются. Узнав, что отец крадет из дома продукты и обменивает на водку, он решил его наказать. Сын избил отца. В результате полученных травм глава семейства скончался на месте. По данным следствия, сын совершил преступление, предусмотренное статьей 103 УК РК – "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего". В отношении него возбуждено уголовное дело, парень арестован на два месяца. Айдар БАЙЖАНОВ