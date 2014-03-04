Фото с сайта alternews.com Фото с сайта alternews.com Телеканал RT выложил во Всемирную сеть полную версию пресс-конференции президента России Владимира Путина, на которой он изложил свою точку зрения на ситуацию в Украине. Напомним, встреча Путина с журналистами состоялась во вторник в его резиденции в Ново-Огареве. Российский лидер впервые высказал представителям СМИ свою позицию относительно событий, происходящих на Украине. Беседа Путина с журналистами длилась около часа. За это время он ответил на десятки интересующих сейчас всех вопросов. Как сообщалось ранее, Путин ответил на вопрос о возможности присоединения Крыма к России, о санкциях со стороны Евросоюза и США, прокомментировал обвинения западных политиков о нелегитимности действий России. При этом, Путин оговорился, что Москва оставляет за собой право использовать все имеющиеся средства для защиты украинских граждан. По его словам, российские войска на Украине могут быть использованы лишь в самом крайнем случае. Кроме того, президент России дал оценку новым властям в Киеве ("антиконституционный переворот и вооруженный захват власти"), развеял появившиеся в украинских СМИ слухи о смерти Виктора Януковича и заявил, что на данный момент Янукович - единственный юридически легитимный президент. Говоря о напряженной обстановке в Крыму, Путин пояснил, что из-за постоянных угроз Россия просто усилила охрану своих военных объектов на полуострове. Он добавил, что под контроль властей Крыма без единого выстрела перешли 22 тысячи украинских военнослужащих и несколько десятков установок С-300. Комментируя сообщения о том, что некоторые западные страны могут отказаться от участия в предстоящем в Сочи саммите "большой восьмерки", Владимир Владимирович заявил, что Москва продолжает подготовку к саммиту, но если "они не хотят приезжать - не надо". Путин добавил, что пойдет на отзыв российского посла из США только в крайнем случае. Как считает Путин, реакция финансовых рынков на события на Украине - временное явление. Владимир Путин также высказался по поводу недавнего назначения украинского миллиардера Игоря Коломойского на пост главы Днепропетровской областной госадминистрации. Президент России назвал Коломойского "уникальным проходимцем", который "даже олигарха Абрамовича надул два или три года назад". "Они уже привыкли, что одних жуликов меняют на других жуликов и проходимцев", - заявил Путин, комментируя недавние кадровые назначения на Украине.