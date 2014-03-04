Здесь ежегодная проблема - течением реки Урал смывает берег у населенного пункта. Многие жители, опасаясь за свою жизнь, переезжают на паводковый период в город. Вчера, 4 марта, власти области выехали в Бурлинский район, чтобы происпектировать работы на месте.
На этом участке берега находится старое кладбище, которое с каждым годом приближается к обрыву. Многие жители поселка, беспокоясь за сохранность могил, перевозят захоронения в другие места. Корреспонденты портала «Мой ГОРОД» посетили рабочий объект у села Облавка Бурлинского района и встретились с жителями, которые живут практически на обрыве реки Урал.
- Мы с супругой живем в этом селе с 1965 года. С каждым годом берег Урала все ближе к нашим воротам, сами видите, что не более 20 метров отделяют мой дом от воды. Каждой весной сюда приезжают представители акимата и ЧС, измеряют уровень воды, предупреждают жителей о возможном затоплении, но, к счастью, за столько лет ни разу уровень воды не доходил до краев реки. Наконец-то, работники «Уралводпроекта» избавят нас от постоянного страха остаться без жилья, - рассказал житель села Серикбай УТЕБЕКОВ.
Нурлан НОГАЕВ ознакомился с ходом берегоукрепительных работ в районе населенного пункта. В рабочей поездке акима области сопровождали руководитель департамента по ЧС ЗКО Кадр БИСЕМБАЕВ, руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО -Амангельды ДАВЛЕТЖАНОВ и другие руководители, ответственные за противопаводковые мероприятия.
- Ежегодная проблема в весенний период на этом участке будет решена в ближайшее время. Объект будет сдан в 2015 году, но к встрече паводка мы будем готовы. Пока выделили недостаточно средств. Ориентировочная стоимость строительства – 1 млрд 200 млн тенге, но выделили 50 млн. тенге. Угрозы затопления жилых домов в селе Облавка сейчас нет, - заявил аким региона Нурлан НОГАЕВ.
Левый берег реки размывается с 2007 года, каждый год создается угроза чрезвычайной ситуации природного характера, угроза подмыва и обрушения береговой линии, тем самым наносит невосполнимый ущерб лесополосе, проходящей вдоль автодороги Подстепное - Илек. На данном участке в зоне разрушения берега находятся участок республиканской автомобильной дороги Подстепное - Федоровка - граница Российской Федерации (более 200 метров), курганный археологический комплекс «Облавка» 4-2 век до н.э. И в случае дальнейшего размыва берега возникает угроза затопления и разрушения данных объектов.
В 2007 году ТОО «Уралводпроект» разработало технико-экономическое обоснование на «Берегоукрепительные работы у с. Облавка Бурлинского района», имеется заключение государственной экспертизы. Разработано технико-экономическое обоснование. Общая протяженность берегоукрепительных работ на данном участке составляет 2,1 км. Ориентировочная стоимость строительства в ценах 2013 года составляет 1 миллиард 200 миллионов тенге.
- Берегоукрепительные работы ведутся бесперебойно на данном участке. Мы забиваем сваи и укрепляем берег плитами. Затем щебень насыпается между плитами и закрепляется бетоном. Такая технология гарантирует защищенность данного района от обваливания берега, - заявил вице-президент «Уралводстрой» Тенгиз ТЕДЕЕВ.
Юлия МУТЫЛОВАФото Рафхата ХАЛЕЛОВА
