Иллюстративное фото с сайта www.background.uz Иллюстративное фото с сайта www.background.uz Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрено исковое заявление матери к ГУ «Отдел образования города Актобе» о восстановлении в родительских правах в отношении несовершеннолетнего сына. Женщина была лишена родительских прав, основанием послужило ее злоупотребление спиртным, уклонение от выполнения обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка. Мама не интересовалась учёбой и поведением сына. Стала пить после смерти супруга, не справившись с тяготами жизни, и забросила своего сына. Однако, за прошедшее после лишения родительских прав время женщина полностью исправилась, перестала пить, пролечилась, работает, часто посещает своего ребенка, воспитывающегося в Алгинском детском доме. Сын, в свою очередь, не возражает против восстановления матери в родительских правах. Суд поверил матери, которая обещала заботиться о сыне. Решение суда не вступило в законную силу. Айдар БАЙЖАНОВ