Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Об этом сказал сегодня на заседании общественного совета начальник штаба ДВД ЗКО Эдуард КАРАЖАНОВ. По словам Эдуарда КАРАЖАНОВА, в 2013 году органами внутренних дел выявлено больше 100 тысяч административных правонарушений, по которым были наложены штрафы на сумму 692 млн тенге. В течение прошлого года было взыскано 474 млн тенге. - За два месяца текущего года было выявлено 13 тысяч 320 правонарушений, по которым наложены штрафы на сумму 94 млн тенге и взыскано 35 млн, - рассказал Эдуард КАРАЖАНОВ. - Сейчас на принудительное взыскание направлено 967 постановлений. К слову, начальник ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ рассказал, что сейчас прорабатывается вопрос о приобретении стационарных комплексов «Автоураган-П», в дальнейшем их планируют установить на 4 дорожных постах системы «Рубеж». На их покупку нужно порядка 48 миллионов тенге. Но начальник ДВД уверен, что они себя окупят за 2-3 месяца. Тем более сейчас долг «штрафников» составляет около 347 млн тенге. Напомним, первый передвижной автокомплекс «Автоураган-П» был приобретен управлением административной полиции ДВД ЗКО в ноябре прошлого года. Комплекс в транспортном потоке распознает государственные регистрационные номера и тут же выявляет автомобили, владельцы которых уклоняются от уплаты штрафов за нарушения ПДД. Только за 4 месяца «Автоураган-П» выявил больше 3,5 тысяч неплательщиков, а штрафов было взыскано на 35 млн тенге.