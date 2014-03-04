Иллюстративное фото с сайта an-ua.com Иллюстративное фото с сайта an-ua.com Об этом сообщила пресс-секретарь специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. Двое мужчин, один которых ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение наркопреступления, решили улучшить свое материальное положение путем торговли марихуаной. Дело было поставлено на поток. Один расфасовывал по спичечным коробкам второй занимался реализацией. Полицейские дважды зафиксировали факт реализации наркотиков в небольших размерах. А в ходе осмотра места жительства обоих были изъяты наркотики в виде марихуаны в общей сложности около двух килограммов, расфасованных для дальнейшей реализации, а это уже особо крупный размер. По заключению судебно-наркологической экспертизы оба подсудимых признаны страдающими наркоманией и нуждающимися в принудительном лечении. В момент задержания данные лица находились в состоянии наркотического опьянения. Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность данных лиц, явилось также и то, что они совершили преступление группой лиц по предварительному сговору. Более того, в действиях одного из подсудимых суд усмотрел особо опасный рецидив преступления и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Второй подсудимый приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обоим подсудимым суд назначил принудительное лечение от наркомании по месту отбывания наказания.