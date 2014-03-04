Фото с сайта www.noi.md Фото с сайта www.noi.md Об этом сообщает Lenta.ru. Президент России Владимир Путин в ходе посвященной событиям на Украине пресс-конференции заявил, что в настоящее время российские войска на территорию Крыма вводиться не будут. «Пока такой необходимости нет», - подчеркнул глава государства.