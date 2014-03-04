Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Сегодня, 4 марта, после окончания селекторного совещания с правительством аким области Нурлан НОГАЕВ сделал замечание своему заместителю, курирующему ЧС, Алмазу БАДАШЕВУ, что в пригороде Уральска и в районах области все еще лежит большое количество снега. - Чем меньше будет снега, тем меньше риск потопления ни в чем невиновных граждан, которых топит каждый год из-за того, что привыкли работать как пожарные - постфактум - произошло, увидели, начали устранять. А нужно предотвращать - вот ваша задача, нужно больше говорить в СМИ о последствиях. Также нужно довести до жителей, что никто в их дом не придет и не будет убирать снег у него во дворе, это забота каждого. И бесплатного жилья в обмен на затопленное ждать не нужно, - сказал аким области, обращаясь к своему заместителю Алмазу БАДАШЕВУ. НОГАЕВ также поручил усилить работы по вывозу снега и рассмотреть вопрос привлечения дополнительной техники с предприятий. - Этот вопрос всех касается, - обратился аким к начальникам управлений, принимавших участие в совещании, - облно - привести в порядок прилегающие территории школ,  облздрав - соответственно медучреждения. Управление строительства - это и вас касается. Максимально каждый на своем участке должен отработать. А вам, Алмаз Бекетович, круглосуточный контроль для предотвращения ежегодных проблем в пригороде и районах области. По Казахстану на днях появились первые сообщения о потопах из Кызылординской области. В ауле Бирлик Жанакорганского района вновь борются с селевыми потоками. В населенном пункте затопило восемь домов. Юлия МУТЫЛОВА