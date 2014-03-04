Иллюстративное фото с сайта remarka.kz Иллюстративное фото с сайта remarka.kz На сегодняшний день 94 жителя Атырауской области состоят на учете в областном СПИД центре, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».   - Только за два месяца текущего года в области зарегистрировано 4 человека, зараженных ВИЧ-инфекцией. В прошлом году за аналогичный период количество выявленных больных составило 6 человек. Сегодня на диспансерном учете состоят 94 больных. Все они получают необходимые медицинские препараты, - рассказала главный врач Атырауского областного СПИД-центра Кулсим ДЮРЖАНОВА. К текущему периоду количество ВИЧ-инфекцированных достигло 180 человек. Это количество больных, заболевших с 1993 года, когда в Атырау был выявлен первый зараженный смертоносным вирусом. Самому младшему из ВИЧ-инфицированных – 15 лет. Специалисты отмечают, что 95% зараженных больных в возрасте от 15 до 49 лет. - Ежегодно обследование на ВИЧ проходят до 70 тысяч жителей области, - уточнила Кулсим ДЮРЖАНОВА.