Фото с сайта insiderman.kz Фото с сайта insiderman.kz Аслан Мусин назначен послом Казахстана в Хорватии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду. "Указом Главы государства Мусин Аслан Еспулаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Хорватия", - говорится в сообщении. Ранее 60-летний Аслан Мусин был освобожден от должности председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. До этого, в период с 2008 по 2012 год Аслан Мусин руководил Администрацией Президента Казахстана. Его политическая карьера началась с должности акима Актюбинской области (1995-2002), после чего он руководил Атырауской областью. В 2006 году Аслан Мусин занял пост министра экономики и бюджетного планирования республики. В 2007 году стал спикером Мажилиса Парламента.