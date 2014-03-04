Свое мнение по этому вопросу высказал аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. - Данная программа показывает достаточную эффективность и положительную динамику с момента реализации, но на сегодняшний день есть моменты, которые требуют некоторых уточнений. Я озвучивал ранее, это вопрос выделения средств на возведение инфраструктуры, - сказал аким ЗКО. - Получается так, что на сегодняшний день в министерстве регионального развития у нас на согласовании лежат 39 проектов на общую сумму 2,7 млрд тенге. В прошлом году нам было выделено 1,1 млрд, мы их освоили в срок и качественно. В этом году предположительно выделяется всего 500 млн. Остальные проекты не поддержало министерство регионального развития, потому что это проекты по инфраструктуре, а не в индустриальной зоне, при этом они получили одобрение в местном РКС. Все эти 39 проектов - это результат труда, который проводите и вы, и местные исполнительные органы. Систематически представители акимата, «Даму», другие органы приезжают в различные регионы и выясняют условия программы. И благодаря этому активность возросла во всех районах, и предприниматели за свои деньги разрабатывают проекты, проводят экспертизу и представили на рассмотрение регионального координационного совета. И по сегодняшний день есть желающие, которые хотят воспользоваться этой частью программы на развитие инфраструктуры. Если их в Астане не одобряют, тогда надо внести ясность. Если мы не выделяем средства на эти цели, тогда надо внести изменения в программу. Потому что, получается, сейчас обвинят членов РКС, обвинят акимат, что они предвзято относятся, кому-то выдают финансирование, кому-то нет. Мы просили бы поддержать наше предложение, выделение средств необходимо. Если в дальнейшем, как сказал Болат Бидахметович, средства на развитие инфраструктуры будут выделяться в размере 70% на индустриальную зону, то тогда сейчас надо вносить поправки, дабы не дискредитировать саму программу перед бизнесменами. Акима ЗКО поддержали руководители других областей, они просят правительство рассмотреть возможность увеличения суммы выделенных трансфертов на грантовое финансирование за счет корректировки средств, выделенных на субсидирование ставки вознаграждения по банковским кредитам. Поддержал идею и премьер-министр Серик АХМЕТОВ. За 4 года региональными координационными советами в Казахстане одобрено 298 проектов на общую сумму кредитов и подводимой инфраструктуры 42,2 млрд тенге. Только с начала 2014 года одобрено 25 проектов на 2,6 млрд тенге.