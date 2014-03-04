Фото с сайта tengrinews.kz
Эта компания работает уже более 15 лет. Ее главная задача обеспечить качественной и бесперебойной связью всех своих клиентов. Корреспонденты портала «Мой ГОРОД» поговорили со специалистами одной из ведущих операторов связи в регионе АО «KazTransCom» и узнали все тонкости работы.
Итак, АО «KazTransCom» работает с отечественными и иностранными корпоративными клиентами уже более 15 лет. Все проекты индивидуальные и направлены на рациональное использование имеющихся у клиента ресурсов и оптимизацию расходов на связь. Так, одними из ключевых критериев успеха здесь являются скорость и качество обслуживания, что обеспечивает долгосрочность наших отношений с клиентами. Доступная, бесперебойная и качественная связь, которой мы обеспечиваем наших клиентов, позволит Вам наладить бизнес–процессы, найти новых клиентов и удержать существующих.
Вся работа Уральского филиала АО «KazTransCom» начинается с изучения потребностей заказчика, анализа этапов и нюансов плана предоставления услуг, и заканчивается решением всех поставленных задач в области информационных технологий.
Мы предлагаем только то, что оптимально для Вас: от подключения отдельных объектов к глобальным информационным системам до полного IT–аутсорсинга телекоммуникационной структуры, включая проектирование, поставку необходимого оборудования и организацию информационных сетей любой сложности и масштаба.
Основные услуги
АО «KazTransCom»:
Услуги телефонной связи;
Доступ к сети Интернет;
Прозрачные выделенные каналы;
Виртуальные частные сети IP–VPN;
Услуги операторам связи;
Услуги спутниковой связи;
Техническое обслуживание и поддержка корпоративных и ведомственных сетей.
Наши профессионалы помогут Вам найти быстрый ответ в решение любой задачи, а именно:
1. Мы поможем Вам подключить телефоны и обеспечить доступ к сети интернет в любой точке городов Уральск и Аксай.
2. Мы обеспечим Вам высокоскоростное подключение в сети Интернет по наземным симметричным каналам.
3. Подключение услуги корпоративной сети передачи данных в любой точке городов Уральск и Аксай.
4. Мы предлагаем вам надежные наземные каналы передачи данных по технологии IP VPN между городами Астана, Алматы, Уральск, Аксай, Атырау, Актау, месторождениями Тенгиз, Карабатан, Карачаганак, Рожково, Чинарево и др.
5. Благодаря спутниковой технологии IDIRECT и Sky Edge мы можем организовать связь в любой точке Казахстана.
6. Вы пользуетесь IP–телефоном для экономии средств, но для Важного разговора Вам нужна качественная связь…
Мы предлагаем качественную традиционную междугороднюю и международную связь по выгодным тарифам!
7. Вы часто бываете в командировках или любите путешествовать, но не можете упускать важные телефонные звонки по городскому телефону…
услуга P–ONE
Уникальная услуга P–ONE позволит Вам создать эффект присутствия в выбранном городе, а Уральский или Аксайский городской номер всегда будет в Вашем мобильном телефоне в любой точке мира!
Мы рады сообщить Вам, что АО "KazTransCom" полностью имеет всю необходимые ресурсы, разрешительную документацию и оборудование для предоставления услуг через Единый шлюз доступа к сети Интернет для государственных органов, согласно внесенных дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 14.09.2004 года №965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республике Казахстан».
Также мы готовы, предоставлять услуги доступа к сети Интернет на больших скоростях для внедрения программы e–Learning – платформа новой парадигмы обучения и условие массового качественного образования для всех СОШ и учебных заведений в городах Уральск и Аксай.
Кроме основных услуг компании, мы успешно участвуем в конкурсах по комплексному Техническому обслуживанию телекоммуникационной инфраструктуры Клиента, а именно:
Техобслуживание ВОЛС;
Техобслуживание и ремонт оргтехники;
Техническое обслуживание копировально–множительной техники;
Монтаж структурированной кабельной системы с поставкой оргтехники;
Техническая поддержка серверов и многое другое.
Более подробную информацию Вы можете
узнать на нашем сайте www.kaztranscom.kz,
а также по телефонам указанным ниже, наши специалисты с удовольствием ответят
на все интересующие вопросы.
Наши адреса:
г. Уральск, п. Желаево, промзона 7,
Электронная почта: [email protected]
телефоны: 8(7112) 939 020; 8(7112) 939 000
г. Аксай, промзона, р–н ПЧ 11
8 (71133) 925 01, 8 (71133) 925 00