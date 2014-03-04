Фото с сайта tengrinews.kz Фото с сайта tengrinews.kz Эта компания работает уже более 15 лет. Ее главная задача обеспечить качественной и бесперебойной связью всех своих клиентов. Корреспонденты портала «Мой ГОРОД» поговорили со специалистами одной из ведущих операторов связи в регионе АО «KazTransCom» и узнали все тонкости работы. Итак, АО «KazTransCom» работает с отечественными и иностранными корпоративными клиентами уже более 15 лет. Все проекты индивидуальные и направлены на рациональное использование имеющихся у клиента ресурсов и оптимизацию расходов на связь. Так, одними из ключевых критериев успеха здесь являются скорость и качество обслуживания, что обеспечивает долгосрочность наших отношений с клиентами. Доступная, бесперебойная и качественная связь, которой мы обеспечиваем наших клиентов, позволит Вам наладить бизнес–процессы, найти новых клиентов и удержать существующих. Вся работа Уральского филиала АО «KazTransCom» начинается с изучения потребностей заказчика, анализа этапов и нюансов плана предоставления услуг, и заканчивается решением всех поставленных задач в области информационных технологий. Мы предлагаем только то, что оптимально для Вас: от подключения отдельных объектов к глобальным информационным системам до полного IT–аутсорсинга телекоммуникационной структуры, включая проектирование, поставку необходимого оборудования и организацию информационных сетей любой сложности и масштаба. Основные услуги АО «KazTransCom»: Услуги телефонной связи; Доступ к сети Интернет; Прозрачные выделенные каналы; Виртуальные частные сети IP–VPN; Услуги операторам связи; Услуги спутниковой связи; Техническое обслуживание и поддержка корпоративных и ведомственных сетей. Наши профессионалы  помогут Вам найти быстрый ответ в решение любой задачи, а именно: 1. Мы поможем Вам подключить телефоны и обеспечить доступ к сети интернет в любой точке городов Уральск и Аксай. 2. Мы обеспечим Вам высокоскоростное подключение в сети Интернет по наземным симметричным каналам. 3. Подключение услуги корпоративной сети передачи данных в любой точке городов Уральск и Аксай. 4. Мы предлагаем вам надежные наземные каналы передачи данных по технологии IP VPN между городами Астана, Алматы, Уральск, Аксай, Атырау, Актау, месторождениями Тенгиз, Карабатан, Карачаганак,  Рожково, Чинарево и др. 5. Благодаря спутниковой технологии IDIRECT и Sky Edge мы можем организовать связь  в любой точке Казахстана. 6. Вы пользуетесь IP–телефоном для экономии средств, но для Важного разговора Вам нужна качественная связь… Мы предлагаем качественную традиционную междугороднюю и международную связь по выгодным тарифам! 7. Вы часто бываете в командировках или любите путешествовать, но не можете упускать важные телефонные звонки по городскому телефону… услуга P–ONE Уникальная услуга P–ONE позволит Вам создать эффект присутствия в выбранном городе, а Уральский или Аксайский городской номер всегда будет в Вашем мобильном телефоне в любой точке мира! Мы рады сообщить Вам, что АО "KazTransCom" полностью имеет всю необходимые ресурсы, разрешительную документацию и оборудование для предоставления услуг через Единый шлюз доступа к сети Интернет для государственных органов, согласно внесенных дополнений в постановление  Правительства Республики Казахстан от  14.09.2004 года  №965 «О некоторых мерах по обеспечению информационной безопасности в Республике Казахстан». Также мы готовы, предоставлять услуги доступа к сети Интернет на больших скоростях для внедрения программы e–Learning – платформа новой парадигмы обучения и условие массового качественного образования для всех СОШ и учебных заведений в городах  Уральск и Аксай. Кроме основных услуг компании,  мы  успешно участвуем в конкурсах по  комплексному Техническому обслуживанию телекоммуникационной инфраструктуры Клиента, а именно: Техобслуживание ВОЛС; Техобслуживание и ремонт оргтехники; Техническое обслуживание копировально–множительной техники; Монтаж структурированной кабельной системы с поставкой оргтехники; Техническая поддержка серверов и многое другое. Более подробную информацию Вы можете узнать на нашем сайте www.kaztranscom.kz, а также по телефонам указанным ниже, наши специалисты с удовольствием ответят на все интересующие вопросы. Наши адреса: г. Уральск, п. Желаево, промзона 7, Электронная почта: [email protected] телефоны: 8(7112) 939 020;  8(7112) 939 000 г. Аксай, промзона, р–н ПЧ 11 8 (71133) 925 01, 8 (71133) 925 00