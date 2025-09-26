За время пребывания в Алматы актёр вместе с командой осмотрел и отобрал локации.

Знаменитый актёр Джеки Чан выбрал места для съёмок своего нового фильма в Алматы, сообщает Salem Entertainment. В компании рассказали, что в их офисе прошла встреча с актёром, сценаристом, режиссёром и продюсером Джеки Чаном, где обсудили совместный проект.

За время пребывания в Алматы актёр вместе с командой осмотрел и отобрал локации. Основные съёмки картины пройдут в Казахстане. Подробности проекта пока не раскрываются.

— Мы приступили к реализации большого совместного проекта. За время своего прибывания в Алматы, актёр вместе с нашей командой провёл отбор локаций для будущей картины, большая часть съёмок которой пройдёт в Казахстане, — говорится в сообщении.

Напомним, что уральские полицейские тоже сняли свой фильм. Точнее это был социальный эксперимент. По сценарию, молодой мужчина делает закладки в общественных местах. Большинство жителей насторожили подобные действия: кто-то погнался вслед за «закладчиком», другие начали искать то, что он спрятал, третьи обратились к полицейским.