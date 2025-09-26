Предприниматель перегородил въезд во двор и установил забор на тротуаре.

В марте 2025 года жители Уральска пожаловались на вырубку деревьев в сквере в центре города. Речь идёт о месте на пересечении проспекта Абая и улицы Курмангазы, рядом с подземным переходом. Раньше здесь был небольшой сквер со скамейками. Позже стало известно, что на участке по адресу Абая, 53/1 планируется строительство офисного здания.

Стройка началась, и жильцы снова обратились в редакцию. По их словам, владелец объекта нарушает закон: перекрыл въезд во двор, поставил забор прямо на тротуаре, из-за чего машины не могут заехать, а пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть.

Жители соседних домов рассказывают, что котлован вырыт по границе участка, поэтому места для строительства не хватает, из-за чего работы ведутся и на придомовой территории, и даже на дороге. Это продолжается уже несколько месяцев.

— Уже отдел земельных отношений факт захвата земли установил. Сейчас департамент по управлению земельными ресурсами не может ему вручить акт о назначении проверки. Он (хозяин участка-прим.автора) скрывается, на телефон не отвечает. Я специалисту департамента говорю, если он уклоняется, то вы полицию подключайте. Пусть они его ищут тогда, раз он препятствует органам государственной власти. Сейчас попробуйте в центре города бельё повесит на балконе, вас сразу привлекут к уголовной ответственности за нарушение архитектурного облика. А здесь в самом центре он развел вакханалию, машины не могут заехать, он же столбы забил прямо по середине тротуара. Забор поставил прям на тротуар, люди выходят на проезжую часть и тыкаются в эти столбы. И никто меры не принимает, говорят у него есть все разрешения, — рассказывает житель дома 55 по улице Курмангазы.

В акимате пояснили, что специалисты отдела земельных отношений уже выезжали на место и зафиксировали незаконную установку ворот и захват части госземли. В связи с этим 16 сентября 2025 года направлено письмо в областной департамент по управлению земельными ресурсами для проведения проверки.

Напомним, что предприниматель спилил 17 деревьев, вместо них он должен будет высадить 170 саженцев, когда начнётся посадочный сезон.