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Горожан возмутил спил деревьев в сквере Уральска

На этом месте планируют построить офисное здание.
Арайлым Усербаева
Горожан возмутил спил деревьев в сквере Уральска

В редакцию «МГ» обратились возмущенные жители Уральска. По их словам, прямо в центре города спилили деревья и уничтожили сквер. Речь идет об участке на пересечении проспекта Абая и улицы Курмангазы, рядом с подземным переходом. Здесь ранее был небольшой сквер со скамейками.

– Возмутительно просто! Такое хорошее место было. Летом можно было присесть, передохнуть. Молодежь здесь собиралась, на гитаре играли. Кому он понадобился? В чате соседей пишут, что якобы какой-то алматинский предприниматель собирается строить жилой дом. А нас почему не спросили? В городе больше земли не осталось? Деревья жалко, - говорит жительница города Салтанат. 

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— Ничего хорошего не делают, а только уничтожают то, что имеем. Зачем в этом месте понадобилось строить что-то?! Неужели других мест не нашлось? Сколько лет нужно, чтобы саженца прижились и из них выросли большие деревья? Говорят, в другом месте новые посадят! А кто за этим проследит? Вон сколько срубают и где вы потом видели, чтобы молодые большие деревья выросли?! - возмущается житель Уральска Евгений.

Руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО Азамат Агелеуов порекомендовал обратиться в городской отдел архитектуры. В его ведомство уведомление пока не поступило. 

– Сначала в городском отделе архитектуры берется АПЗ, разрабатывается эскизный проект, утверждается, разрабатывается рабочий проект, проводится экспертиза. Это всё проходит через городской отдел архитектуры. Только после заключения договоров подряда, авторского и технадзоров к нам поступает уведомление о начале строительства. На спил деревьев разрешение выдает городской отдел ЖКХ. У нас пока ничего нет, - сообщил Азамат Агелеуов. 

В городском акимате сообщили, что по адресу Абая, 53/1 планируется построить офисное здание. Предприниматель уже получил архитектурно-планировочное задание. Разрешение на спил 17 деревьев у него тоже есть. Вместо спиленных деревьев предприниматель должен будет высадить 170 саженцев, когда начнется посадочный сезон.  

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