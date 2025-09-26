Как передает «БЕЛТА», 23 сентября на встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным белорусский президент затронул вопрос взаимодействия с Казахстаном в авиационной сфере.
Одним из вопросов, затронутых Лукашенко, стал перелет через Беларусь частных авиакомпаний из Казахстана.
– Наши самолеты там не обслуживаются, не заправляются. Российские точно такие они заправляют и обслуживают, белорусские – нет. Надо выправлять ситуацию. Вот сейчас на особый контроль вопрос поставили, – высказался президент.
Со слов Лукашенко, в сложившейся ситуации у Беларуси должны быть совершенно четкие приоритеты.
– Нам надо блюсти и соблюдать свои интересы, – подчеркнул Александр Лукашенко. – Если они совпадают с другими странами, хорошо. Не совпадают – ищем компромисс. То есть по-человечески. Потому что Казахстан нам не чужая страна. Это страна, с которой мы в ЕАЭС. Мы всегда имели хорошие отношения с Казахстаном. Портить эти отношения не надо. Но интерес надо блюсти.