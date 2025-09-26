Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство партнерством с Казахстаном в области создания условий для авиасообщения.

Как передает «БЕЛТА», 23 сентября на встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным белорусский президент затронул вопрос взаимодействия с Казахстаном в авиационной сфере.

Одним из вопросов, затронутых Лукашенко, стал перелет через Беларусь частных авиакомпаний из Казахстана.

– Наши самолеты там не обслуживаются, не заправляются. Российские точно такие они заправляют и обслуживают, белорусские – нет. Надо выправлять ситуацию. Вот сейчас на особый контроль вопрос поставили, – высказался президент.

Со слов Лукашенко, в сложившейся ситуации у Беларуси должны быть совершенно четкие приоритеты.