За два дня, а именно – 25 и 26 сентября Касым-Жомарт Токаев совершил некоторые перестановки в правительстве.

Так, указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна освобождена от должности помощника президента Республики Казахстан.

Шарлапаев Канат Бисимбаевич освобождён от должности помощника президента Республики Казахстан по экономическим вопросам.

Баспаев Ернар Женисович освобождён от должности советника президента Республики Казахстан.

Сапиев Бахытжан Шаймухаметович назначен советником президента Республики Казахстан, он освобождён от ранее занимаемой должности.

Жамсатов Алихан Кайыргельдинович назначен заведующим Отделом государственного контроля Администрации президента Республики Казахстан.

Закарья Кунсулу Дальтоновна освобождена от должности советника президента Республики Казахстан по вопросам науки и инноваций.

Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности советника президента – Специального представителя президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству.

Казыхан Ержан Хозеулы освобождён от должности помощника президента Республики Казахстан по международным вопросам.

Казыхан Ержан Хозеулы назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария).

Алимбаев Ерлан Алтынбаевич освобождён от должности Постоянного представителя Республики Казахстан при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария).

Нуртлеу Мурат Абугалиулы назначен помощником президента Республики Казахстан по международному инвестиционному и торговому сотрудничеству, освобождён от ранее занимаемой должности.

Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен министром иностранных дел Республики Казахстан, освобождён от ранее занимаемой должности.