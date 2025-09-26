До 20 тысяч тенге банкноты меняют без процентов, а если сумма выше, то взимается процент.

С 25 сентября в Казахстане из оборота вышли пятитысячные купюры 2011 года. В Нацбанке сообщили, что обменять старые пятитысячные на новые можно в банках второго уровня и АО «Казпочта» в течении трёх лет. А филиалы Национального банка будут менять такие деньги бессрочно.

С утра 25 сентября уральцы стали жаловаться на то, что при обмене денег в банках второго уровня с них удерживают процент за обмен. По их словам до 20 тысяч тенге банкноты меняют без процентов, а если сумма выше, то взимается процент. Другие стали жаловаться на то, что банкомат все ещё выдает старые пятитысячные купюры.

По информации филиала Национального Банка РК, филиалы банков второго уровня и АО «Казпочта» с 25 сентября 2025 года будут обменивать банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года в течение трех лет. Филиалы Национального Банка — бессрочно, при этом обмен в кассах Нацбанка производится без взимания комиссии, в филиалах банков второго уровня и АО «Казпочта» — в соответствии с внутренней политикой финансового учреждения.

Напомним, что до 24 сентября 2025 года банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года будут являться законным платёжным средством и обязательны к приёму.