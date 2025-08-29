Все банки и Казпочта будут обменивать банкноты в течение трёх лет, а филиалы Нацбанка – бессрочно, сообщает Informburo.kz.

Казахстанцы могут в любое время обменять старые купюры номиналом 5000 тенге после выпуска новых, сообщил председатель Национального банка Тимур Сулейменов. По его словам, жителям страны нет нужды беспокоиться.

– Купюра не изымается из обращения, она уходит из обращения по мере того, как мы рассчитываем. То есть банки получают их от физических и юридических лиц, сдают нам в хранилище, которые во всех наших областных филиалах есть. Хоть через год, через два или три те, у кого старые 5000 остались, они могут прийти в областной филиал Нацбанка и сдать по такому же номиналу. Мы заберём старые банкноты и дадим новые. В этом никаких проблем нет, – сказал Сулейменов на брифинге в Нацбанке.

До 24 сентября 2025 года банкноты номиналом 5000 тенге образца 2011 года будут являться законным платёжным средством и обязательными к приёму. После завершения периода параллельного обращения все банки и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трёх лет, а филиалы Нацбанка – бессрочно.