Далее Ералы Тугжанов отправился в новый микрорайон Акжайык, где сейчас ведется строительство повысительной насосной станции с резервуарами и водоснабжением. Как отметили подрядчики, с финансированием проблем нет.

Советник премьер-министра РК Ералы Тугжанов прибыл в Уральск с рабочим визитом. Он посетил строительные объекты. Первым участком стала реконструкция воздушных линий электропередач, обеспечивающая светом «Зачаганск — Переметное», «Переметное — Каменка», «Чапаево — Первомайское». Работы здесь начались в апреле. На объекте занято 22 человека. Отставаний по графику нет. Опоры закупают в Туркестане, всего установят 800 опор.



Далее Ералы Тугжанов отправился в новый микрорайон Акжайык, где сейчас ведется строительство повысительной насосной станции с резервуарами и водоснабжением. Как отметили подрядчики, с финансированием проблем нет. Работы здесь планируют завершить к декабрю. Ералы Тугжанов поручил ускориться и закончить раньше срока. Он отметил, что график работ должен быть ежедневный.



Также среди объектов, которые посетил советник — АО «ЖайыкТеплоЭнерго», «Реконструкция ТМ-2» от коллектора ТЭЦ до ТЦ «City Centre» и участок по улицам Айтиева — Сарайшык, где ведется замена линий электропередач.