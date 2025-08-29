Местные жители отмечают, что в этом году в городе проводят масштабное благоустройство. Очень много брусчатки снимают с площадей и отправляют её на повторное использование.

Уральцы отмечают, что в этом году в городе проводят масштабное благоустройство. Очень много брусчатки снимают с площадей и отправляют её на повторное использование. При этом горожане задаются вопросом, почему с таким объёмом работ до сих пор остаются неблагоустроенными такие важные участки, как дорожка перед ЦОНом по улице Исатая — Махамбета.

Из-за этого пройти от ЦОНа, например, на улицу Сарайшык можно только по проезжей части, ну или по пыли — летом и грязи — весной и осенью. Такая же ситуация по улице Герольда Бельгера. С одной стороны, есть тротуар, с другой — ближе к City Centre — его нет. Так, к слову, дети идут в школу.

Еще одна локация тоже в центре города. Это улицы Тайманова и Кекильбаева.

— Мы живём в центре города в частном секторе в районе остановки Филармония. Так вот, там очень большие проблемы с тротуарами. Вроде живём в центре, а дети идут в школу по проезжей части, а рано утром и вечером еще и в кромешной темноте. Это небезопасно, — говорит жительница Уральска Алтынай.

При этом власти Уральска странным образом решили использованную брусчатку уложить на разделительную полосу по улице Жангир хана, а еще вдоль автомобильных дорог, где раньше стояли ограждения, чтобы пешеходы не перебегали дорогу в неположенных местах.

— Чем власти думают, когда кладут брусчатку там, где она не нужна?! Почему бы им не проехаться и не посмотреть по сторонам?! — возмущаются уральцы.

Между тем, в ЖКХ Уральска сообщили, что в этом году в городе провели колоссальную работу по укладке старой брусчатки. и отметили, что с мест, где снимали брусчатку, много материала оказалось изношенным и непригодным для дальнейшего использования.

— В этом году было заложено много денег на благоустройство и его выполняют почти в полном объёме. К нам обращаются жители, который просят уложить брусчатку, к примеру, в частном секторе, мы эти заявки рассматриваем и в дальнейшем, как появится возможность проведем эти работы, — пояснили в ЖКХ.

Также сообщили, что в скором времени брусчатку выложат на участке по улице Сырыма Датова. Четыре сквера в этом году выложили из старого материала. Брусчатка находится на складах у подрядных организаций, она никуда не денется, строительный материал законсервирован.