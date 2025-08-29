Облыс орталығында ата заңның қабылданғанына 30 жылдығына орай «Мектепке жол»акциясы ұйымдастырылды. Игі шараны облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мен Respublica партиясының өкілдері ат салысты.
—Тәуелсіздігіміздің кепілі — Конституция күні құтты болсын! Бүгінгі шарада Respublica партиясының қолдауымен, бірлесіп, «Мектепке жол» акциясы аясында аз қамтылған, көпбалалы отбасы және қызмет бабында қаза тапқан әріптестеріміздің балаларына Білім күні қарсаңында сыйлықтарды табыстадық, — деді Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің кадр және тәрбие жұмысы басқармасының бастығы Мирас Алекешев.
Биыл саяси партия өкілдері мен төтеншеліктер 140 жуық жанұяға көмек қолын созыпты.Салтанат сарайында ұйымдастырылған іс-шарада саяси партияның өкілдері мен төтеншеліктер сексеннен астам оқушыға мектеп құралдары салынған сөмкені сыйға тартты.
— «Мектепке жол» акциясы- жыл сайын дәстүрге айналған игі іс-шара. Жыл сайын «Ассамблея жастарымен» 200 тарта жанұяны қамтимыз.Биыл да оқу жылы қарсаңында көмек сұраған жанұяларға көмектесіп, осы жоспарымызды жүзеге асып жатырмыз. Бұған дейін 60 бүлдіршінге сөмке сыйладық. Осы іс-шарада 80 баланы қуантуды жоспарлап отырмыз. Әлі де балаларға көмектесу үшін жұмыстанамыз. Тізімді жұмыспен қамту бөлімі мен жыл сайын көмекке жүгінетін отбасылардың тізімінен жасақтадық, — дейді Respublica БҚО филиаланың төрағасы Дулат Мақатов.
Мерекелік жиынға жиналған жандардың басым көпшілігі мұндай қолдауды бірінші рет көріп отырғанын жасырмады. Біз тілдескен аналардың көбі 4-5 перзент тәрбиелеп отыр. Қос бүйірден қысқан қымбатшылық уағында оқуға қажет құралдарды сыйға алу біраз отбасы бюджетін үнемдеуге септігін тигізетіні сөзсіз.
— Менде, баламда мүгедектігі бар жандармыз. Ұлым жетінші сыныпқа барады. Ол №10 мектепте білім алады. Бірінші рет осындай «Мектепке жол» акциясы аясында сыйға ие болдық. Бұрын ауылдық жерде тұрдық. Биыл облыс орталығына қоныс аудардық. Әзірге оқуға қажет киім-кешек алмадым. Демалыс күндері ұлымды шамам келгенше киіндіруді жоспарлап отырмын. Ер бала болғасын, киім шақ келмейді. Баламның былтырғы сөмкесі ескірген еді. Мінекей, оқу құралдары бар, сөмке сыйлады. Аз да болса, бұл біз үшін үлкен көмек. Өзім мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған жалғызбасты анамын. Өте қуаныштымын. Алғысым шексіз, — деді Орал қаласының тұрғыны Гүлсімхан Алдамжарова.
Ата заңның 30 жылдық мерейтойы қарсаңында ұйымдастырылған салтанатты іс-шарада «Мектепке жол» акциясына қол ұзын созған жомарт жандар марапатталды. Қайырымдылық жиында облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері мен жергілікті өнерпаздар ән салып, тұрғындарға мерекелік көңіл-күй сыйлады.