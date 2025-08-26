В рамках фонда всеобуча выделено 433,5 миллиона тенге на приобретение для учеников канцелярских товаров, школьной формы, спортивной одежды, обуви. На сегодняшний день 8208 детей получили помощь по 46 тысяч тенге — всего перечислено 379,4 миллиона тенге на счета родителей.

Более 8 тысяч школьников получили по 46 тысяч тенге в ЗКО

Как рассказал руководитель управления образования ЗКО Елдос Сафуллин, в области функционирует 379 школ, в которых обучаются более 126 тысяч учеников. Учебный год начнётся со 2 сентября 2025 года и завершится 25 мая 2026 года.

— Все общеобразовательные школы начнут учебный год с мероприятия на тему: «Мектебім - мейірім мекені». Формат проведения определят сами образовательные организации. В этом году в первый класс принято 10,6 тысячи детей, из них 76% будут обучаться на казахском языке. Прием продолжается до 31 августа 2025 года, — рассказал Елдос Сафуллин.

По словам главного педагога области, в преддверии нового учебного года из местного бюджета в рамках фонда всеобуча выделено 433,5 миллиона тенге на приобретение для учеников канцелярских товаров, школьной формы, спортивной одежды, обуви. На сегодняшний день 8208 детей получили помощь по 46 тысяч тенге — всего перечислено 379,4 миллиона тенге на счета родителей.

— В рамках ежегодной акции «Дорога в школу» оказана помощь более 700 детям на 10 миллионов тенге — в виде канцелярии, одежды и денег, — отметил Елдос Сафуллин.

С целью обеспечения безопасности образовательных организаций из областного бюджета выделено 304 миллиона тенге. Теперь все школы области оснащены системами безопасности.