Речь идет о поселке Зачаганск.

В пресс-службе акима Уральска сообщили, что в поселке Зачаганск идет активная работа по ремонту дорог. Так, в 2024-2025 годах в этом микрорайоне поэтапно ремонтируют дороги на 38 улицах. На сегодняшний день работы ведутся на пяти улицах:

С.Нурмаганбетова

Алгабас

Куншуак

Гулзар

К.Мухамбеткалиулы

Ремонтные работы обещают завершить до конца августа этого года. После завершения власти планируют преступить к ремонту дорог в микрорайонах Болашак и Балауса.

Напомним, в этом году запланирована реконструкция автодорог по улицам Оразбаева, микрорайон Байтерек, Исатай батыра, ТЭЦ-16 и Ескалиева. Средний ремонт дорог запланирован по улицам Жангир хана и Айткулова. На эти цели из городского бюджета предусмотрено 1,6 миллиарда тенге.

Вместе с тем, власти города планируют завершить капитальный ремонт дорог по улицам Беляева в поселке Зачаганск и Богенбай батыра в поселке Круглоозерное.