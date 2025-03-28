На 1,6 млрд тенге отремонтируют дороги в Уральске

Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования Уральска Азамат Кадыров во время сессии городского маслихата сообщил, что в этом году запланирована реконструкция автодорог по улицам Оразбаева, микрорайон Байтерек, Исатай батыра, ТЭЦ-16 и Ескалиева. Средний ремонт дорог запланирован по улицам Жангир хана и Айткулова. На эти цели из городского бюджета предусмотрено 1,6 миллиарда тенге.

Вместе с тем, по словам Кадырова, власти города планируют завершить капитальный ремонт дорог по улицам Беляева в поселке Зачаганск и Богенбай батыра в поселке Круглоозерное.

Отметим, что средства на ремонт этих дорог будет выделен в рамках уточнения бюджета. В городском акимате уточнили, что помимо этих улиц есть десятки других проектов по ремонту дорог, реализация которых запланирована на этот год.