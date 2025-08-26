Всего таких граждан в стране более 208 тысяч человек.

В Казахстане гражданам, имеющим особые заслуги перед страной или пострадавшим от последствий чрезвычайных событий, в качестве дополнительной социальной помощи ежемесячно из республиканского бюджета выплачивается специальное государственное пособие (далее – СГП). По состоянию на 1 августа 2025 года численность его получателей составила 208 668 человек, которым выплачено 15,7 миллиарда тенге. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты населения РК.

Такой вид государственной поддержки был введен в Казахстане в 1999 году и является важным элементом системы социальной защиты населения.

Право на получение СГП имеют 17 категорий граждан. В их число входят:

ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий на территории других государств;

лица, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны;

вдовы воинов, погибших в ВОВ, и семьи погибших военнослужащих;

лица, удостоенные высших степеней отличия – званий «Халық қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Ері»;

труженики тыла;

участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;

жертвы политических репрессий, имеющие инвалидность или являющиеся пенсионерами;

лица, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан, и другие категории граждан.

Размер пособия зависит от категории получателя и составляет от 2,13 до 138,63 месячного расчетного показателя. Размер СГП ежегодно повышается в связи с увеличением размера МРП, устанавливаемого законом о республиканском бюджете.

Отметим, что тем, кто имеет право на получение СГП по нескольким основаниям, пособие выплачивается только по одному из них по их собственному выбору.

Иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике Казахстан, пользуются правом на специальное государственное пособие наравне с гражданами РК. Подать заявление на назначение СГП можно через портал eGov.kz или в центрах обслуживания населения.