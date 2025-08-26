На переезде будут проводить демонтаж портала тепловой магистрали.

Как сообщили в АО «Жайытеплоэнерго», для подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг. реализуется проект «Реконструкция ТМ-2 от коллектора ТЭЦ до опуска в ТК-10 в районе ТРЦ «Сити-Центр». В 2025 году запланирована реконструкция трассы протяжённостью 3,97 км.

В связи с этим планируется демонтаж портала тепловой магистрали ТМ-2 диаметром 1020 мм. По этой причине введено временное ограничение движения транспорта на перекрестке улиц Черекаева и Жымпиты. Движение будет перекрыто по улице Жымпиты, на переезде через железнодорожные пути. Время ограничения: 26 августа с 19.00 до 22.00.