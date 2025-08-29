Гороскоп на сентябрь 2025 года обещает гармонию и яркие перемены трём знакам зодиака.

Как пишет YourTango, все начнется в понедельник, 1 сентября, когда ретроградный Сатурн вернется в знак Рыб. Обычно его влияние связывают с задержками и проверками, однако именно этот транзит подарит шанс обрести то, к чему вы давно стремились.

Рыбы

Рыбы, сентябрь станет для вас одним из самых романтичных месяцев года. Но чтобы ощутить его силу, вам нужно распахнуть сердце навстречу любви. Уже 2 сентября Меркурий переместится в Деву – ваш знак-партнер по сфере любви и отношений. Это поможет вам яснее понимать собственные желания и лучше общаться с близкими. Энергия будет особенно благоприятна для знакомств: вы будете излучать притягательность и открытость.

Дева

Девы, гороскоп на месяц сулит вам долгожданное прояснение в сфере чувств. Уже 1 сентября ретроградный Сатурн возвращается в Рыбы, активируя ваш сектор отношений. Этот транзит подведет итоги прошлого и поможет увидеть истинную ценность того, что вы пережили. Вскоре после этого, 3 сентября, Юпитер в Раке образует трин с Северным узлом в Рыбах, а затем наступит полнолуние и затмение (7 сентября). Всё это подтолкнет вас к решающим шагам: укреплению существующих связей или осознанию чувств к человеку, который раньше казался лишь другом.

Овен

Овны, сентябрь станет временем возрождения веры в любовь. Последние месяцы могли казаться тяжёлыми, но сейчас Вселенная готова вознаградить ваши усилия.

18 сентября Меркурий переместится в Весы, активировав ваш дом партнерства. Это создаст условия для глубоких разговоров и поможет наладить контакт с нынешним партнером или новым человеком. 22 сентября Солнце также войдет в Весы, усилив влияние. Этот период станет поворотным моментом – вы почувствуете, что любовь рядом и она готова вновь войти в вашу жизнь.

