Согласно данным Министерства здравоохранения РК, с 2021 по 2024 год показатель увеличился с 94,8 тысяч до 96 тысяч случаев на 100 тысяч населения. Ситуация изменилась в худшую сторону по 11 из 16 классов болезней. Наиболее активная динамика роста наблюдалась в таких категориях, как заболевания органов пищеварения, нервной системы, инфекционные и паразитарные болезни, заболевания органов слуха, сообщает Ranking.kz.

Наиболее часто у детей в возрасте до 14 лет в прошлом году встречались различные виды заболеваний органов дыхания. На втором месте с большим отрывом оказались болезни пищеварительной системы (язвы желудка и кишечник, холециститы и прочее). В тройку наиболее распространённых также вошли болезни нервной системы.

Что касается здоровья подростков, у несовершеннолетних в возрасте 15–17 лет ситуация, напротив, стала лучше. Общая заболеваемость снизилась с 96,1 тысяч до 88,8 тысяч случаев на 100 тысяч населения. Незначительный рост показателей можно отметить только по 5 из 16 классов болезней. В первую очередь это инфекционные заболевания и болезни органов дыхания. К слову, болезни лёгких — самая часто встречающаяся медицинская проблема у подростков.

При сравнении показателей детей в возрасте до 14 лет и подростков можно сделать вывод, что у последних выше заболеваемость органов пищеварения, а также костно-мышечной и эндокринной систем. Значительно чаще подростки обращаются к врачам с травмами, отравлениями, последствиями других неприятных ситуаций.

Медицинская статистика показывает: первичная заболеваемость у детей обеих возрастных категорий в прошлом году была выше, чем у взрослых. Например, у маленьких казахстанцев в возрасте до 14 лет показатель составил 67 тысяч случаев на 100 тысяч населения, у подростков — 53 тысяч случаев, у граждан старше 18 лет — 39,9 тысяч случаев.

И не всегда дети болели чаще только простудами, хотя первичная заболеваемость болезнями органов дыхания у детей составила 37 тысяч случаев на 100 тысяч человек, а у взрослых — 10,4 тысячи случаев. Первичные инфекционные диагнозы у детей встречались в 2,2 тысячи случаев, а у совершеннолетних — в 2 раза реже. В целом по 10 из 16 категорий первичная заболеваемость у несовершеннолетних в возрасте до 14 лет была выше.