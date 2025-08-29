По данным РГП «Казгидромет», без осадков. Утром на западе, севере области туман. Ночью + 10 градусов. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Атырауской области ясно. Осадков не ожидается. +32 градуса тепла. Ночью +15 градусов. Ветер северо-восточный: 14 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Днем +23 градуса, ночью +10. Ветер северо-западный: 14 м/с.
В Мангистауской области ясно, без осадков. На севере и в центре области пыльная буря. Температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +22. Ветер северо-восточный: 20 м/с.
Фото: pixabay.com