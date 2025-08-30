По новому стандарту будет снижено содержание сахара и соли, увеличат потребления овощей, фруктов и молочной продукции, исключат сладкие газированные напитки и соки, их заменят на негазированную воду, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с низким содержанием сахара с термической обработкой.

По словам заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Гульданы Кереевой, с 1 сентября 2025 года в организациях образования вводится в действие новый стандарт питания.

— По новому стандарту будет снижено содержание сахара и соли, увеличат потребления овощей, фруктов и молочной продукции, исключат сладкие газированные напитки и соки, их заменят на негазированную воду, молоко, кисломолочные напитки, фруктовые чаи, компоты, фруктово-ягодные напитки с низким содержанием сахара с термической обработкой, — сказала Гульдана Киреева.

Спикер отметила, что изменения направлены на улучшение качества школьного питания и требуют выделения соответствующего финансирования.

— В случае несоблюдения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия в общеобразовательных учреждениях необходимо обратиться в территориальные управления департамента или по телефону 8 7112-51-27-66, — заключила заместитель главы департамента.



