65 сельчан погасили кредиты после прохождения курсов по финграмоте в ЗКО

Как сообщили в отделе занятости и социальных программ Бурлинского района ЗКО, для повышения финансовой грамотности среди населения с 19 по 27 мая 2025 года в Бурлинском районе прошли обучение 1 025 человек (300 онлайн, 725 офлайн). Согласно плану, на обучение привлечены люди, имеющие задолженность свыше 90 дней (категория 90+) и находящиеся в категории D и E.

— В результате проведенной работы 65 семей погасили задолженность по кредитам, 38 семьям проведены процедуры рефинансирования, 20 семей находятся в стадии процедуры банкротства, — отмечают в отделе занятости района.

В Бурлинском районе важность финансового планирования и грамотного обращения с деньгами для молодежи закладывается со школы. В рамках концепции «Адал азамат- біртұтас тәрбие» проводятся классные часы по финансовой грамотности, в школьной программе есть курс по основам бизнеса.

Стоит отметить, что на сайте «Қарызсыз қоғам» доступно обучение по повышению финансовой грамотности для всех желающих.